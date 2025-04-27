Küba’dan İran’a başsağlığı mesajı

Küba’nın Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Parlamento Başkanı ve Komünist Parti Dış İlişkiler Başkanı, İran’ın Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen patlama sonrası İran halkı ve hükümetine taziye mesajları gönderdi.

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, gönderdiği mesajda, “İran’ın Şehit Recai Limanı’nda büyük bir patlama meydana geldiğini üzüntüyle öğrendik. İran Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan’a, İran halkına ve özellikle patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ise, “İran’daki Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen büyük patlamadan derin üzüntü duyuyoruz. Küba’dan, İran halkına, hükümetine ve patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Küba Parlamento Başkanı Esteban Lazo da, “İran’daki Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen korkunç patlama sonrası, İran halkına, İran Meclisi’ne ve özellikle patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Komünist Parti Dış İlişkiler Başkanı Emilio Lozada ise, “Komünist Parti adına, Şehit Recai Limanı’ndaki üzücü patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için İran halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Lütfen bu mesajı, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına iletiniz” şeklinde bir açıklama yaptı.