Tacikistan Cumhurbaşkanı'ndan Pezeşkiyan'a taziye mesajı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a, çok sayıda vatandaşının hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan Şehit Recai Limanı'ndaki patlama nedeniyle başsağlığı mesajı gönderdi.

Bu mesajda şunlar belirtiliyor:

"İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen korkunç patlama ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla ilgili haberler bizi derinden üzmüştür.

Bu acı olayda İran İslam Cumhuriyeti ile dayanışmamızı ifade ederken, dost İran hükümetine ve halkına en içten başsağlığı ve taziyelerimi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyorum."