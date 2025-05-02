Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye'ye sevkiyatı devam ediyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında "Türkiye'yi, doğalgaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Dünyanın dört bir yanında yepyeni enerji anlaşmalarına imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye'ye sevkiyatının devam ettiğini belirten Erdoğan, ''Türkmenistan gaz hattı ile 250 milyon metreküpün üzerinde gaz temin edildi. Yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp gazın akışını sağlamış olacağız.'' dedi.

Erdoğan ayrıca, ''Türkmen gazını Hazar geçişli boru hattıyla ülkemize getirme planımız var.'' ifadesini kullandı.

Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye’ye sevkiyatı geçtiğimiz Mart aynında resmen başladı. Gaz akışının bölgesel açıdan kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.