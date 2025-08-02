Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı başladı

Bugün itibarıyla Türkiye'den Suriye'ye kesintisiz gaz akışını sağlayacak doğalgaz hattı hizmete alındı.

Hattın açılışında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir konuşma yaptı.

Bayraktar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Bakanlığımızdan iki uzman heyetini Şam'a gönderdik. Heyetlerimiz çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladılar. Türkiye olarak 2017'den bu yana Afrin ve İdlib gibi bölgelere elektrik tedariğini sağlıyoruz. Elektriği 8 ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz.

- Çalışmalarımız tamamlandığından bağlantı kapasitemiz 860 megavata ulaşacak ve Suriye'de 1.6 milyon hanenin elektriğini sağlayacağız.

- Geçtiğimiz Mayıs ayında Şam'a ziyaret gerçekleştirdik. Enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında Suriye ile işbirliği imzalandık. Bu anlaşma kapsamında Halep'teki elektrik santrallerinin doğal gaz ihtiyacını Türkiye'den boru hattı sağlamak için adım attık.

- Bu hat Kilis'in Suriye sınırında bulunan ve Kilis'in Yavuzlu köyünde yer alan ölçüm istasyonuna kadar gelmiş durumda. Hattın Suriye kısmı için Suriye gaz şirketi ile çalıştık. Birazdan Azerbaycan'dan gelen gazı Kilis üzerinden Suriye'ye vereceğiz. Yavuzlu ölçüm istasyonunda günde 6 milyon metreküpe kadar gaz taşıyacağız.

- İlk aşamada Suriye'de yılda 2 milyar metreküp doğal gazı ihraç edeceğiz.

- SOCAR ile Azerbaycan'dan gelen doğal gaz ile ilgili bir swap anlaşması imzaladık.