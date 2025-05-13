Libya'da askeri gerginlik

Libya İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'ta çeşitli silahlı gruplar arasında yaşanan askeri gerginlik nedeniyle çatışmaların çıktığını belirtti. Libya televizyon kanalı El Ahrar ve haber sitesi El Vasat'ın haberine göre Güney Trablus merkezinde etkili olan silahlı grupların çatışmasında İstikrarı Destekleme Birimi lideri Abdülgani el-Kikli'nin öldürüldüğü belirtti.

el-Kikli'nin ölümünün ardından Libya Savunma Bakanlığı güçleri ve İstikrarı Destekleme Birimi milisleri arasında çatışma çıktı. Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Trablus'taki tüm vatandaşlara güvenliklerini korumak için evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları gerektiği çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

uçuşlar başka havalimanına yönlendirildi

Libya el-Ahrar televizyonu ise başkentteki Mitiga Havalimanından ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Mitiga'daki uçuşların Misrata Havalimanına yönlendirildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'taki askeri hareketlilik ve artan gerginlik haberlerini yakından izlediğini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.