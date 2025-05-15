İran’dan Libya’daki çatışmalara son verme çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Libya'nın başkenti Trablus'ta devam eden ve onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan askeri çatışmalardan duyduğu derin endişeyi dile getirerek, şiddetin ve kan dökülmesinin acilen durdurulmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, bu çatışmalarda yer alan tüm tarafların huzurun yeniden sağlanmasına katkıda bulunma sorumluluğuna dikkat çekerek, Libya halkının genel çıkarlarını ve menfaatlerini esas alarak, anlaşmazlıkların çözümü için diyalog ve işbirliği yoluna gitmeleri ve Libya'daki gelişmelerin dış müdahaleler ve yıkıcı etkilere maruz kalmasına izin vermemeleri çağrısında bulundu.

Bekayi ayrıca, olaylarda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.