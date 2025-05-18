IKBY Başkanı Neçirvan Barzani Tahran’da

Tahran Diyalog Forumu'na katılmak üzere İran’a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İran Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi Dairesi Başkanı Seyyid Musa Alizade Tabatabai ve Irak'ın Tahran Büyükelçisi tarafından karşılandı.

Barzani’nin iki günlük ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere diğer İran yetkilileriyle bir araya gelip istişarelerde bulunması planlanıyor.

Tahran Diyalog Forumu 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenecek. Foruma 53 ülkeden konuk ve heyetler katılacak.