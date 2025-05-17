Tahran Diyalog Forumu, Fars Körfezi'nin yerini güçlendirmek için bir fırsat

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, önümüzdeki iki gün içinde düzenlenecek olan Tahran Diyalog Forumu hakkında yaptığı açıklamada, bu görüşmelerin amacının, bölgenin, özellikle de stratejik öneme sahip Fars Körfezi bölgesinin siyasi, kültürel, güvenlik ve ekonomik boyutlarıyla küresel düzeyde hak ettiği yeri elde etmesi olduğunu belirtti.

Behruz Kemalvendi, forum kapsamında siyasi, kültürel, güvenlik ve ekonomik alanlarda 40 panel düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

Kemalvendi, İran’ın nükleer meselesinin siyasileştirilmesine de değinerek, uluslararası toplumun çabalarıyla barışçıl nükleer bilim ve teknolojilerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde bir planlama yapılması gerektiğini ve bu konunun önemle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kemalvendi ayrıca, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma konularının yanı sıra, nükleer bilgi ve teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanımı meselesinin de oldukça önemli olduğunu belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Kemalvendi, NPT’nin 4. maddesine göre, bu antlaşmaya taraf olan ülkelerin nükleer bilgi, teknoloji ve sanayiden tam anlamıyla yararlanma hakkına sahip olduklarını bildirdi.

Kemalvendi, Tahran Diyalogları Forumu’nun İran Dışişleri Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Ofisi’nin girişimiyle düzenlendiğini ve bu yılki konferansa bölge ülkelerinden birçok dışişleri bakanı da dahil olmak üzere tanınmış küresel şahsiyetlerin katılmasının beklendiğini söyledi.