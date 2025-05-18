Barzani: IKBY toprağı İran için bir tehdit oluşturmayacaktır

Tahran’da düzenlenen “Tahran Diyalog Forumu”nda konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, "İran, IŞİD'e karşı savaşta bize yardım eden ilk ülkeydi. IKBY toprağı İran için bir tehdit oluşturmamıştır ve oluşturmayacaktır" dedi.

İran ile Irak sınırlarındaki uzun süredir devam eden çatışmaların sona ermesiyle ilgili olarak Barzani "Bu alanda önemli ilerlemeler kaydettik ve şimdi IKBY ile İran arasında ortaklaşa uygulanan bir mekanizma tanımlandı. Temel ilkelerimizden biri de IKBY'nin komşularımızı, özellikle İran'ı tehdit eden bir üs haline gelmesine izin vermemektir." ifadesinde bulundu.

Barzani "Pezeşkiyan'ın Erbil ziyaretinin ardından her düzeyde ilişkilerin geliştiğine tanık oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Bağdat'a ve Erbil'e geldiğinde Erbil'de Kürtçe konuşuluyordu, Kürtçeyi çok iyi konuşuyorlardı." ifadesini kullandı

Barzani ayrıca "Yakında Senendec'da bir toplantı yapılması planlanıyor ve bu toplantı da Pezeşkiyan'ın ziyaretinin kazanımlarından biri." şeklinde konuştu.

İran-IKBY ilişkilerin inişli çıkışlı dönemine değinen Barzani, "Tahran'a yaptığımız bir ziyarette, İran Devrim Lideri'yle görüştük ve konuları çok açık ve şeffaf bir şekilde gündeme getirdik. İlişkilerimizde dönüm noktası, Devrim Lideri'yle yaptığım görüşmelerden sonra oldu." açıklamasını yaptı.

Barzani, PKK'nin feshedilmesi ve Türkiye'deki yeni sürece ilişkin “Süreç Türkiye'de başlamıştır, Kürt sorunu savaşla ve kan dökülmesiyle çözülmeyecektir. Biz sürece müdahale etmiyoruz, işbirliği yapıyoruz. Bu süreç ciddidir” ifadelerini kullandı.