İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, “Müzakerelerde, bizim haklarımızın tanınması gerekir. Nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanmak bizim hakkımızdır ve bu haktan mutlaka yararlanmalıyız. Her ülkenin haklarının uluslararası anlaşmalar temelinde kabul edilmesi gerekir. NPT'ye göre barışçıl nükleer araştırmalar yapma ve kullanma hakkımız var. Bu bilime tarımda, sanayide, tıpta ihtiyacımız var. Ülkelerin gelişmesini, bilgi edinmesini engelleme, ilerlemesini durdurma hakkına sahip olduklarını kim söyledi? dedi.

Tahran’da düzenlenen “Tahran Diyalog Forumu”nda konuşan Pezeşkiyan, yabancı konukları selamlayarak “Bu gezegen, Samanyolu galaksisinde bir virüs kadar bile yer kaplamıyor. Ama burası bizim evimiz. Eğer bu evi paylaştığımızı anlarsak, herkesin burada yaşama hakkını tanımış oluruz.”

İsrail’i sert şekilde eleştiren Pezeşkiyan “Kavga, birbirimizin hakkını yok saydığımızda başlar. İsrail, insan haklarını göz ardı ederek insanları evlerinden kovmuş, kan dökmüş ve ardından insan haklarından söz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, güç sahibi olanların adaletle hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi:

“İnsanlar birbirine yardım etmeli. Teknolojik ve tıbbi ilerlemeleri herkesin faydasına sunmalıyız. Bitkiler ve hayvanlar bile bu dünyada hak sahibidir. Onların hakkını tanımazsak, yaşam döngüsü bozulur ve bu da dönüp bizi etkiler.”

“Ahlaki bir uluslararası düzenin gerçekleşmesi mümkün müdür?” sorusuna yanıt veren Pezeşkiyan “Benim kanaatimce biz sonunda bu gezegenin hepimizin ortak evi olduğunu anlayacağız. Ancak bu farkındalığa ulaşmak zaman alabilir ve daha fazla diyaloğa ihtiyaç var. Bu dünya, belli bir grup, millet, ırk ya da kabileye ait değildir; bütün insanlığın evidir. Bu evde adaletin sağlanması gerekir ve tüm dinler, adaletin gerçekleşmesi için bir kurtarıcının geleceğini beklemektedir. Bu inanç İslam’da da, Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da vardır. İnsanlar, fıtratları gereği adaleti beklerler. Bugün ise egoları, şeytani eğilimleri, hükümetlerin zalimce uygulamaları ve soykırımları görüyoruz. Ancak bu durum kalıcı değildir. Batıl olan hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. İnsanın fıtratı zorbalığa, cinayete, zulme ve haksızlığa karşıdır.” açıklamasını yaptı.

Pezeşkiyan sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Trump bölgeye geldi ve ‘İran tehlike kaynağıdır’ dedi. Biz mi tehlikeyiz? Biz mi evleri bombalıyoruz? Bilim insanlarını suikastla mı öldürüyoruz? Sıradan insanları tonlarca toprağın altında mı bırakıyoruz? Biz mi diğerlerini tehdit ediyoruz? İsmail Heniyye’yi biz mi Tahran’da öldürdük? Caniler ve teröristler, başkalarını terörle suçluyor. Bu, siyasette ahlaksızlığın ve ahlakın ölümünün göstergesidir.”

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Trump neden bölgemize siyaset dikte etsin?” sorusuna “Öğrencilik dönemimde ‘Bitmeyen Savaş’ adlı bir Amerikan kitabını okuyordum. Yazar, Vietnam Savaşı’nı ele alıyor ve ABD’nin, diğer ülkelerin kaynaklarını ucuza almak için sonsuz savaşlar çıkardığını savunuyordu. Bir ülke çıkıp da ‘Bu kaynaklar bize ait’ dediğinde Amerika buna karşı çıkıyor ve savaş başlatıyor. Eğer Fars Körfezi’nden enerji aktarımı olmasa, onlar felç olur. Ama savaş çıkararak bu kaynakları kendi istedikleri fiyata ülkelerine taşıyorlar. Bölgenin petrolünü götürüyorlar, karşılığında bize silah satıyorlar ki biz kendi aramızda savaşalım. Böylece bölgemiz gelişmesin. Sonra buraya gelip İran’ı tehdit gösteriyor, diğer ülkelere silah satıyor ve paralarını alıp gidiyorlar. Geriye bölgeye hiçbir şey kalmıyor. Sonuç ise bölgede savaş ve istikrarsızlık oluyor.” yanıtını verdi.

Pezeşkiyan, siyonist rejimin cinayetlerinin durdurulmasına ilişkin “Daha önce bölge liderlerine söylemiştim; tüm ülkeler tek ses olmalı ve insan haklarını savunmalı. Bölge olarak birlikte bu saldırılara karşı durmalıyız. Biz Müslümanlar kardeşiz ve zulüm karşısında yekvücut olmalıyız. Eğer İslam ülkeleri tek ses olursa, bu cinayetler kolay kolay işlenemez. Elbette bir ölçüde anlaşmazlıkları bir kenara bıraktık ama tüm farklılıklarımızı aşmalı, birbirimizi kabul etmeli ve halkımızın haklarını birlikte savunmalıyız. Bu olursa, cinayetler kolayca yaşanmaz.”

Hiçbir şekilde barışçıl nükleer enerji kullanımından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan “Bizi yaptırımlarla tehdit ediyorlar ama biz yıllardır yaptırımlar altındayız. Komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirirsek, kimse bize bir şey yapamaz. Bizim için ülkemiz önceliklidir. Şehit olmaktan korkmuyoruz,” dedi.

Pezeşkiyan “İsrail, ABD ve Avrupa, İran’ın zayıfladığını ve içerde bölünmeler yaşadığını düşünüyor. Bu yüzden politikalarını bize dayatabileceklerini sanıyorlar. Biz içeride birlik ve dayanışma oluşturmaya çalıştık. Bütünleşmiş bir İran istiyoruz,” şeklinde konuştu.

ABD’nin bölgeyi savaşla tehdit ettiğini belirten Pezeşkiyan “ABD, akıllara sığmayacak silahlara sahip olduğunu söylüyor. Bu, ABD’nin başlattığı ve bitiremeyeceği sonsuz bir savaştır. Barış yanlısı olduğunu iddia ediyor ama savaşın zeminini hazırlıyor. Amacı bu bölgenin kaynaklarını yağmalamaktır,” diye kaydetti.