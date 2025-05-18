Tahran Diyalog Forumu başladı

Tahran Diyalog Forumu bugün Dışişleri Bakanlığı Siyasi Araştırmalar Merkezi'nde İranlı ve yabancı yetkililerin katılımıyla başladı.

Bu forum, 53 ülkeden üst düzey yetkililerin, Fasr Körfez'ine kıyıdaş ülkelerden bakanların ve BM temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 200 heyetin katılımıyla gerçekleşmektedir.

Toplantının açılış töreninde Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin konuşma yapması bekleniyor.

Bugün itibariyle başlayan Tahran Diyalog Forumu 19 Mayıs'a kadar sürecek.