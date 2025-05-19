İran ve IKBY’den işbirliğini geliştirme vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran Diyalog Forumu'na katılmak üzere Tahran'a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

İran ile IKBY arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde sınır, ticaret, ekonomi, bilim, kültür ve yatırım alanlarındaki karşılıklı alışveriş ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, bu potansiyellerin ikili ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan "Sizleri gerçekten kardeşlerimiz olarak görüyoruz ve işbirliği ve ortak etkileşim yoluyla bölgenin gelişmesi yönünde büyük ve etkili adımlar atılabileceğine inanıyoruz." dedi.

Bölgesel sorunlara değinen Pezeşkiayn, "Etnik ve dini farklılıklar, bölgedeki milletler ve hükümetler arasındaki sinerji ve ilerlemeyi engellemek isteyen kötü niyetlilerin bir komplosudur ve daha fazla işbirliği ve etkileşimle bu komploları aşmalıyız" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan'ın IKBY ziyaretine atıfta bulunan Barzani ise "Bu ziyaretten sonra ikili ilişkilerimizde kayda değer gelişmeye tanık olduk. Bu ziyaret önemli ve güven artırıcı bir dönüm noktası oldu, ilişkilerimizi her düzeyde ve her alanda geliştirdi." diye kaydetti.

İki taraf arasındaki mevcut güvenlik işbirliğine işarette bulunan Barzani "Güvenlik sorunları alanında etkileşimler iyi devam ediyor ve sizin takibiniz ile yakında İran sınır eyaletleri ve IKBY bölgesi valileri arasında bir toplantı yapılacak." açıklamasını yaptı.