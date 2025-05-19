Milyonlarca Afgan mültecisine ev sahipliği yapmasından dolayı İran'a teşekkür ederim

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran Diyalog Forumu'na katılmak üzere Tahran'a gelen Afganistan’daki Taliban Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Görüşmede, mevcut sorunların çözümü için anlayış ortamında işbirliklerini genişletmeye hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, Afganistan halkına dini ve inanç esasları temelinde yardımcı olmayı görev olarak gördüklerini söyledi.

Pezeşkiyan "İlkeli ve stratejik politikalarımız doğrultusunda, İslam ülkeleri arasındaki her türlü ayrışmayı yersiz ve asılsız kabul ediyor, İslam ümmeti arasında her türlü ayrışmaya karşı kardeşlik ve yakınlaşma ruhunu güçlendirmeyi meşru ve mantıklı bir alternatif olarak görüyoruz." dedi.

Khaf bölgesindeki potansiyel kapasitelerin iki ülke arasındaki ticari ve endüstriyel işbirliği için uygun bir platform olduğunu kaydeden Pezeşkiyan "Bu bölgede 20 bin megavatlık rüzgar enerjisi üretme imkanı, İran ile Afganistan arasındaki işbirliği için büyük fırsatların açık bir örneğidir." ifadesini kullandı.

İran'ı iyi niyetli ve arkadaş bir komşu olarak nitelendiren Muttaki ise "İran'ı iyi komşumuz olarak görüyoruz ve İran için de iyi ve güvenilir bir komşu olmaya çalışıyoruz. Yıllardır yan yana yaşayan milletlerimiz, yabancılara ihtiyaç duymadan, ülkelerimizi ve milletlerimizi refah ve ilerleme yolunda inşa etmek için çabalamalıyız." şeklinde konuştu.

Afganistan'da 47 yıl sonra merkezi hükümet kurulduğuna ve işgal döneminin sona ermesine atıfta bulunan Muttaki, "Tüm etnik gruplar bir arada yaşama ve kardeşlik atmosferinde yaşıyor. Dengeli bir politika benimseyerek bölge ülkeleriyle, özellikle İran ile yapıcı ve daha geniş kapsamlı bir etkileşim arayışındayız." ifadelerinde bulundu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artışın 3 milyar doların üzerine çıkmasına dikkat çeken Muttaki "Şu anda Afganistan'daki uyuşturucu ekimi sıfıra ulaştı ve IŞİD terörist grubu bölgemizden tamamen kovuldu ve umarız İran'ın yardımı ve desteği ile Afganistan'ın bölgesel ticaret ve geçiş için güvenli bir yol haline geleceğini umuyoruz." açıklamasını yaptı.

Son olarak, İran'ın milyonlarca Afgan mültecisine ev sahipliği yapması için samimi bir takdir dile getiren Muttaki "Afgan mültecilerin anavatanlarına geri dönmesi için yavaş yavaş zemin hazırlamaya çalışıyoruz. Sınırlarımızı tehditlerden kurtarıp ortak fırsatlara dönüştürmek istiyoruz, ekonomik işbirliğini genişleterek İran'la ticari ilişkilerimizi üst seviyeye taşıyacağız." diye kaydetti