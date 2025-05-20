Katar: İran-ABD uçurumunu kapatmak için görüşüyoruz

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ve Umman ile birlikte ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkları gidermek üzere yoğun diplomatik temaslar yürüttüklerini açıkladı.

Al Sani, Ortadoğu ve Fars Körfezi ülkelerinin ABD için öncelikli bölgeler arasında yer aldığını belirtti.

Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ziyaretinin bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği açısından “özel” olduğunu ifade ederek, “ABD ile ilişkilerimiz tüm yönetimler boyunca güçlü kaldı” dedi.

Katar’ın Gazze’deki insani krizin sona ermesi için de aktif rol üstlendiğini belirten Al Sani, “Esirlerin serbest bırakılacağı ve Gazze’deki acıların hafifleyeceği bir anlaşma için arabuluculuk yapmaya çalışıyoruz. Savaş başladığından bu yana çatışmaları sonlandıracak bir uzlaşma arayışındayız” şeklinde konuştu.

Katar Başbakanı, Trump'ın İran ile gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çalışmasının “olumlu bir adım” olduğunu vurgulayarak, “İran ve Umman ile koordineli olarak Washington ile Tahran arasındaki boşluğu kapatmaya çalışıyoruz” diye kaydetti.

Mısır ve ABD ile birlikte Gazze’de ateşkes sağlanması için çabaların sürdüğünü belirten Al Sani “Siyonist-Amerikan vatandaşı Aidan Alexander’ın serbest bırakılmasının Gazze’deki trajediyi bitireceğini umuyorduk ancak yanıt, İsrail’in şiddetli bombardımanı oldu” ifadesini kullandı.

