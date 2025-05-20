Rusya: İran-ABD nükleer müzakere sürecine yardımcı olmaya hazırız

Ria Novosti’ye göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova’nın İran ve ABD’ye nükleer müzakereler konusunda anlaşmaya varmaları için destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Ria Novosti haber ajansına verdiği demeçte Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Tahran ve Washington arasındaki İran nükleer dosyası görüşmelerinin olumlu sonuçlanması konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Rusya’nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov da daha önce, ABD Başkanı özel temsilcisinin “İran’ın uranyum zenginleştirme hakkı yok” iddiasını tuhaf bulduğunu belirtmişti.