  1. İran
23 May 2025 14:24

İranlı komutan:

İHA ile mikro hava araçlarından oluşan bir ordu kuracağız

İHA ile mikro hava araçlarından oluşan bir ordu kuracağız

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, ''Mikro hava araçları ve İHA'lardan oluşan bir ordu kuracağız’’ dedi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, yeni silahların ordunun gündeminde olduğunu belirterek, gelecekteki operasyonel ihtiyaçları karşılamak amacıyla bu tedbirlerin alındığını söyledi.

General Haydari, ''İnsansız hava araçlarından (İHA) oluşan bir ordu yaratmak için hem mikro hava araçları hem de İHA’ları kapsamlı bir şekilde geliştiriyoruz.’’ dedi.

İHA teknolojisinin önemli olduğunu ifade eden Tuğgeneral Haydari, yeni silahların ordunun gelecekteki savaş alanlarında daha güçlü ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesine katkı sağlayacağını kaydetti.

News ID 1927115

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