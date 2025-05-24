ŞİÖ üyesi ülkelerin merkez bankası başkanları zirvesi düzenlenecek

Şanghay İşbirliği Örgütü Sekretaryası’nın açıklamasına göre, şu anda Çin, Rusya, Hindistan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Belarus olmak üzere 10 ülke ŞİÖ’nün daimi üyesidir. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka ise bu bölgesel örgütün diyalog ortağı olarak kabul edilen 6 ülkedir.

ŞİÖ üyesi ülkelerin devlet başkanlarının 25. yıllık zirvesinden önce düzenlenecek olan uluslararası merkez bankası başkanları zirvesinde, üye ülkeler arasında parasal ve bankacılık işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gündemde olacak.

Ayrıca, parasal ve mali ilişkilerin artırılması yollarının incelenmesi ile üyeler arasında döviz hesaplaşmalarının kolaylaştırılması da toplantının diğer iki ana konusu olacak.

Toplantı çerçevesinde, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin merkez bankası başkanları ve yetkilileri arasında ikili görüşmeler de yapılarak parasal ve bankacılık ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflenecek.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), dünya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 25’ini ve dünya nüfusunun yüzde 40’ını elinde bulundurmaktadır. Bu örgüt, üyeleri arasında ekonomik, ticari ve güvenlik alanındaki işbirliğini artırmakta ve doların kullanımını azaltarak ticari işlemleri kolaylaştırmak için fırsatlar sunmaktadır.