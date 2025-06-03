İran ve Özbekistan’dan liman altyapısına ortak atılım

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Said Resuli, bugün Bender Abbas’taki Şehid Recai Limanı'nda Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı ile bir işbirliği mutabakatı imzalayacak.

Bu mutabakat zaptı, liman altyapılarının geliştirilmesinde ortak yatırımlar ve iki ülke arasında transit ve lojistik işbirliğinin genişletilmesi için bir yol haritasının oluşturulması amacıyla imzalanacaktır.

Son yıllarda İran ve Özbekistan arasındaki transit işbirliği, iki ülke ilişkilerinde kilit bir eksen haline gelmiştir. İran’ın Orta Asya’yı Fars Körfezi limanlarına bağlayan stratejik coğrafi konumu ve Özbekistan’ın açık denizlere sürdürülebilir erişim ihtiyacı, taşımacılık ve transit alanlarında ortak stratejilerin gelişmesine zemin hazırlamıştır.