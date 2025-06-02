Çin’den ABD’ye sert uyarı: Ticaret anlaşması ihlal edildi

Çin Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamasında, Washington yönetiminin Çin ile aralarındaki ticaret anlaşmasını 'ciddi şekilde ihlal ettiği' belirterek, çıkarlarını korumak için güçlü önlemler alacağını duyurdu.

İki ülke arasında geçtiğimiz ay İsviçre'nin Cenevre kentinde ticaret ateşkesi yapılmıştı. Pekin yönetimi, ABD'nin anlaşmayı baltaladığını ve Çin'in çıkarlarını savunmak için güçlü önlemler alacağını açıkladı:

"Çin, uzlaşıyı ciddiyetle ele aldı, sıkı bir şekilde uyguladı ve aktif bir şekilde destekledi. Bunun aksine, ABD, Çin'e karşı art arda birden fazla ayrımcı kısıtlayıcı önlemler getirerek uzlaşıyı ciddi şekilde baltalamıştır"

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin'in anlaşmayı 'tamamen ihlal ettiğini' söylemişti. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 'Çin'in anlaşma kapsamında söz verdiği gibi tarife dışı engelleri kaldırmadığını' belirtti.

Cenevre'de yapılan görüşmelerde, ABD Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürmüş, Çin ise ABD mallarına uyguladığı misilleme tarifelerini yüzde 125'ten yüzde 10'a indirmişti.

Kaynak: Sputnik