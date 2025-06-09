UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı Viyana'da başladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.
9-13 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantıda İran'ın nükleer faaliyetleri de ele alınacak.
İran, UAEA'nın Tahran'ın son 3 aylık nükleer faaliyetlerine ilişkin yayınladığı raporuna sert tepki göstererek, söz konusu raporun "taraflı ve siyasi baskılarla hazırlanmış" olduğunu belirtmişti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, bugün yapılacak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi İran, Rusya ve Çin temsilcilerinin katılımıyla Viyana'da üçlü toplantı yapılmıştı.
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