Bakan Erakçi, Çin’in Tahran Büyükelçisini kabul etti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Çin’e yapacağı önemli ziyaret öncesinde, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tahran Büyükelçisi Zhong Peiwu ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği programı çerçevesinde ikili ilişkilerin son durumu ile Tahran ve Pekin arasında bölgesel ve uluslararası işbirliğine dair en önemli konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İran ile Çin arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda çok olumlu bir seyir izlediğini belirterek, iki ülke liderlerinin ve üst düzey yetkililerinin ilişkileri geliştirme ve 25 yıllık işbirliği programını ciddiyetle uygulama yönündeki iradelerini çok önemli bulduğunu vurguladı ve İran’ın Çin ile ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için tüm imkânlarını kullanma konusundaki kararlılığını ifade etti.

Erakçi, Çin’in bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair yapıcı tutumunu değerli bularak, uluslararası alandaki tek taraflı ve zorba yaklaşımlarla mücadele için istişarelerin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Çin’e gerçekleştireceği ziyaretin ikili ilişkilerin daha da gelişmesinde bir dönüm noktası olacağına inandığını dile getirdi.

Çin’in Büyükelçisi de İran ve Çin arasındaki dostane ve güçlü ilişkilerden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Çin’e yapacağı ziyaretin iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği programını ilerletme açısından önemli olduğunu vurguladı ve bu iibirliğinin bölgesel ve küresel barış, istikrar ve kalkınmaya hizmet ettiğini değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, İran’ın nükleer programına ilişkin son gelişmeler ele alınırken Çin’in bu konuda yapıcı rolünün önemine değindi.