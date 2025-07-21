İstanbul, İran-Avrupa görüşmelerine ev sahipliği yapacak

İran televizyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Tahran’ın Avrupa’nın talebi üzerine İngiltere, Almanya ve Fransa ile yeni bir müzakere turu yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

Bekayi, yaptığı açıklamada müzakerelerin önümüzdeki Cuma günü İstanbul’da gerçekleşeceğini söyledi.

Bekayi müzakerelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde ve Tahran temsilcileri Taht-Revançi ve Garipabadi’nin katılımıyla yapılacağını belirtti. Görüşmelerin odağında İran’ın nükleer programı olacak.

İran ile nükleer anlaşmanın (KOEP) Avrupa’daki üç üyesi olan Fransa, İngiltere ve Almanya arasında şimdiye kadar New York, Cenevre, İstanbul ve tekrar Cenevre’de olmak üzere dört tur müzakere gerçekleştirildi.

İran ile Avrupa arasındaki bu görüşmelerin, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerden ayrı olarak yapıldığı vurgulandı.