El-Arabiya'nın "tetik mekanizmasını" iddiası gerçeği yansıtmıyor

Suudi Arabistan merkezli El-Arabiya televizyonunun internet sitesi yayımladığı bir haberde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Pazar günü yaptığı açıklamada, Berlin’in İngiltere ve Fransa ile birlikte 15 Temmuz’da İran’a karşı nükleer anlaşmadaki “Tetik Mekanizması”nı devreye sokmak ve uluslararası yaptırımların geri gelmesini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na resmi başvuruda bulunacaklarını söylediğini iddia etti.

Ancak El-Arabiya’nın iddiası, yapılan araştırmalara göre doğru değildir. Saatler geçmesine rağmen, bu “önemli haber” hiçbir güvenilir İngilizce veya Arapça haber ajansı tarafından doğrulanmamıştır.

Üç Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere, Fransa) daha önce de ABD ve Siyonist rejimin politikaları doğrultusunda dolaylı biçimde “Tetik Mekanizması”nı devreye sokabileceklerini ima etmişti. Ancak El-Arabiya’nın Almanya Başbakanı’na atfettiği bu haber gerçeği yansıtmamaktadır.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Tetik Mekanizması’nın devreye sokulması, Avrupa’nın nükleer konudaki rolünün sonu anlamına gelir,” dedi.

Tetik Mekanizması, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan sonra BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 2231 sayılı karara dayanmaktadır.

Bu mekanizma, nükleer anlaşmaya taraf olan ülkelerin (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya), İran’ın anlaşma yükümlülüklerini ihlal ettiği halinde, BM Güvenlik Konseyi’nin daha önce askıya aldığı yaptırımları otomatik olarak geri getirme sürecini başlatmalarına izin verir.

Bu mekanizmanın en önemli özelliği veto edilemez olmasıdır. Yani eğer bir taraf İran’ın anlaşmayı ihlal ettiğini iddia edip konuyu Güvenlik Konseyi’ne taşıyacak olursa ve 30 gün içinde çözüm sağlanamazsa, diğer üyeler (örneğin Rusya veya Çin) karşı çıksa bile askıya alınan tüm yaptırımlar otomatik olarak geri döner.