İran ve Pakistan dışişleri bakanları Gazze'yi görüştü

İran ve Pakistan dışişleri bakanları, yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze’deki insani kriz, Filistinlilere acil insani yardım gönderilmesinin gerekliliği ve ikili ilişkilerle ilgili son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Taraflar ayrıca milyonlarca Filistinli sakini etkileyen Gazze’deki ağır insani kriz konusu ele aldılar.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar,, ülkesinin Filistin halkına sarsılmaz desteğini vurgulayarak, insani yardımların derhal ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

İshak Dar ayrıca, bugün New York’ta düzenlenecek olan Filistin meselesine çözüm bulmaya yönelik uluslararası konferanstan faydalı sonuçlar çıkmasını temenni etti.

İki bakan görüşmenin devamında ikili ilişkiler ve İran'dan üst düzey bir heyetin Pakistan’a yapacağı planlanan ziyaret hakkında fikir alışverişinde bulundular.