Erakçi, Tunuslu mevkidaşıyla Gazze’yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Gazze’deki kritik durumla ilgili olarak İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri kapsamında, dün akşam Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefiti ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze halkına acil yardım ulaştırılması, Siyonist rejimin işlediği cinayetlerin durdurulması ve Siyonist suçluların cezasız kalmasına son verilmesi gereği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İran ve Tunus dışişleri bakanları bu telefon görüşmesinde, Gazze ve Batı Şeria’daki Siyonist rejimin cinayetlerini kınayarak; mazlum Gazze halkına acil yardım ulaştırılması ve masum Filistinlilerin açlıktan dolayı daha fazla katledilmesinin önlenmesi için İslam ve Arap ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğinin gerekliliğini vurguladılar.

Bu bağlamda, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer bölgesel ve uluslararası mekanizmaların imkanlarından yararlanmanın önemi de vurgulandı.