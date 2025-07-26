İran ve Katar'dan Gazze halkına acil yardım vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, işgal altındaki Filistin’in mazlum halkının Gazze’deki felaket boyutundaki durumu ile ilgili İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı istişareler kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu telefon görüşmesinde taraflar, Gazze ve Batı Şeria’daki son durumu değerlendirerek, savunmasız Gazze halkına yardım edilmesi, bu bölgedeki gıda ve ilaç ablukasının sona erdirilmesi ve soykırımın durdurulması için uluslararası toplumun ve İslam-Arap ülkelerinin derhal ve etkili şekilde harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın acil toplantısının düzenlenmesi yoluyla İslam ve Arap ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemine değinerek, uluslararası toplumun işgalci rejimin cezasızlığına son vermesi ve bir an önce Siyonist suçluları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle yargılayıp cezalandırması gerektiğini vurguladı.