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25 Tem 2025 22:00

Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile bölgeyi görüştü

Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erakçi görüşmede, Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarının durdurulması için İslam ülkelerinin acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Sözde İsrail Parlamentosu'nun Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin kararını kınayan Erakçi, bunu rejimin yayılmacı ve gayri meşru eylemlerinin bir başka işareti olarak değerlendirdi.

Bakan Erakçi, bölgede daha büyük bir felaketin önlenmesi için İslam ülkelerinden kararlı ve ortak bir tepki vermelerini istedi.

Erakçi ayrıca Mısırlı mevkidaşına İran ile üç Avrupa ülkesi arasında İstanbul'da yürütülen son müzakere hakkında bilgi verdi.

News ID 1928926

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