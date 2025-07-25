Erakçi, Suudi mevkidaşı Ferhan ile Gazze'deki son durumu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda Gazze ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Erakçi, Siyonist rejimin özellikle Gazze Şeridi'ne uyguladığı gıda ve tıbbi ilaç ablukası sonucu yaşanan insani felakere değinerek, Gazze ablukasının kırılması, Gazze halkına temel gıda maddelerinin ulaştırılması ve Filistin'deki soykırımın durdurulması için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası mekanizmalar dahil tüm kapasitelerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Sözde İsrail Parlamentosu'nun Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin kararını kınayan Erakçi, bunu rejimin yayılmacı ve gayri meşru eylemlerinin bir başka işareti olarak değerlendirdi.

Erakçi, ''Bu adım, Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'da devam insan hakları ihlalleriyle birlikte, Siyonistlerin Filistin'i bağımsız bir ülke, ulus ve kimlik olarak tamamen yok etme yönündeki kötü niyetlerini ortaya koymaktadır.'' dedi.

Bakan Erakçi ayrıca Suudi mevkidaşına İran ile üç Avrupa ülkesi arasında İstanbul'da yürütülen son müzakere hakkında bilgi verdi.

Taraflar, Filistin halkına yardım için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.