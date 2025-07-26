İran ve Irak dışişleri bakanları Gazze'deki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçı Gazze’deki kritik durumla ilgili İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri kapsamında dün akşam Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Siyonist rejimin suçlarının durdurulması için acil eylemin gerekliliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İran ve Irak dışişleri bakanları bu telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin mazlum Gazze halkını özellikle gıda, su ve ilaç gibi temel yaşam ihtiyaçlarına erişimden mahrum bırakma suçlarını şiddetle kınayarak, İslam ve Arap ülkelerinin Gazze’ye yönelik gıda ve ilaç ablukasının sona erdirilmesi, savunmasız Gazze halkına yardım ulaştırılması, soykırımın durdurulması ve suçluların yargılanıp cezalandırılması için pratik adımlar atmasının zorunluluğunu vurguladılar.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın acil toplantısının düzenlenmesi yoluyla İslam ve Arap ülkelerinin derhal harekete geçmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, İslam ülkelerinin Filistin’deki soykırımın durdurulması için tüm ulusal, bölgesel ve uluslararası kapasitelerden yararlanması çağrısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı ise, mazlum Filistin halkına karşı işlenen suçlar karşısında üzüntü ve nefretini dile getirerek, Irak’ın masum Gazze halkının acı ve ıstırabını hafifletmek ve Siyonist rejimin saldırılarına son vermek için tüm imkanlarını kullanma konusundaki kararlılığını vurguladı.