ABD ile yeni müzakereden önce garanti almalıyız

İran'ı İstanbul'daki müzakerelerde temsil eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi Habertürk TV'ye konuştu.

Taht Revançi, İstanbul'daki nükleer görüşmeler hakkında, ''Bildiğiniz gibi E3 ülkeleriyle bir başka müzakere turunu daha, bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirdik. Bu bir süredir devam eden bir süreç. Bir araya geliyor ve nükleer dosyayla ilgili çeşitli boyutları görüşüyoruz. Bugünkü toplantıda nükleer meselenin teknik boyutunu da yaptırımların kaldırılması boyutunu da ele aldık.

Nükleer görüşmeler açısından, zenginleştirmenin İran içinde yapılmasının herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini vurguladık. Bu, müzakerelerimizin temel unsurudur. Nükleer meseleyle ilgili başka konular da gündeme geldi.

Yaptırımların kaldırılması konusunda ise her zaman şunu vurguladık: Herhangi bir anlaşma, yaptırımların kaldırılmasını içermelidir. Bu, anlaşmanın temel ve vazgeçilmez bir unsurudur. ABD tarafından, Avrupa Birliği tarafından yaptırımların kaldırılması gereklidir ve bu bizim için önemli bir başlık. Ayrıca bugünkü toplantıda İsrail rejimi ve ABD’nin İran’a yönelik gerekçesiz saldırganlığını da ele aldık.'' ifadelerini kullandı.

''Türkiye'nin yapıcı rolünü takdir ediyoruz''

Taht Revançi, Türkiye'nin hem İran hem de Avrupa ülkeleri için tercih edilen bir diplomatik merkez olduğunu belirterek, ''Türkiye’nin bu tür müzakerelerde mümkün kılmak için oynadığı yapıcı rolü takdir ediyoruz.'' dedi.

İran-ABD müzakereleri

İran ile ABD arasında, bazı arabulucu ülkeler aracılığıyla mesajlar iletildiğini belirten Taht Revançi, şunları kaydetti:

''İran ve ABD arasında temas kuran bazı ülkeler var. Bildiğiniz gibi Umman arabuluculuğunda yürütülen bir müzakere sürecindeydik. Ancak önce İsrail’in, ardından da ABD’nin saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Yani müzakere sürecinin tam ortasındayken bu saldırılar geldi. Bu, diplomasinin ihanete uğramasıydı. Bu, diplomasiye bir saldırıydı.

Bu yüzden ABD ile yeni bir müzakere turuna başlamadan önce, benzer saldırılarla yeniden karşılaşmayacağımıza dair garanti almalıyız. Diplomasiye yeniden ihanet edilmemesi bizim için olmazsa olmaz bir şart. İsrail ve ABD bizi saldırarak şaşkına çevirdi. Biz aynı oyunun yeniden sahnelenmesini istemiyoruz. ABD’nin, bu kez böyle bir şey yapmayacağına bizi ikna etmesi gerekiyor.''

İranlı yetkili, ABD ile müzakerelerin sonucunun kazan-kazan ilkesine dayanması gerektiğini vurguladı.

''Biz nükleer silah peşinde değiliz''

ABD’nin sıfır zenginleştirme teklifinin kabul edilmez olduğunu kaydeden Taht Revançi, ''Biz nükleer silah peşinde değiliz. Nükleer silahların savunma doktrinimizde yeri yok. Bizim yaptığımız, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) uygun olarak, kendi topraklarımızda barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirmektir. ''diye konuştu.