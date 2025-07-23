Her türlü saldırıya karşılık vermeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda İran-Siyonist İsrail savaşını değerlendirdi.

Pezeşkiyan, Siyonist İsrail’in olası saldırılarına karşı her zaman hazırlıklı olduklarını belirterek, ''Siyonist rejimin herhangi bir askeri saldırısına hazırlıklıyız ve kuvvetlerimiz işgal altındaki toprakların derinliklerine tekrar saldırmak için tam savaşa hazır durumda bulunuyor. İsrail bize ciddi darbeler vurdu, ancak biz de ölçeği hakkında sessiz kalmayı tercih ettikleri güçlü saldırılarla karşılık verdik. İsrail, uğradığı hasarın boyutu konusunda sessiz kalıyor ve gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor.'' dedi.

İran’ın nükleer programının yok edildiği yönündeki iddiaları ‘hayal’ olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkenin nükleer faaliyetlerinin devam ettiğini ve bu konuda geri adım atılmadığını vurguladı.

Pezeşkiyan, Tahran'ın savaş için can atmadığını ama nihai ateşkese de güvenmediğini ifade ederek, “İsrail rejimi, İran’ı değiştirmeye, kaos ve iktidar sistemine saldırılarla içeriden yok etmeye çalıştı, ancak başaramadı” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran teslim olmadı ve olmayacak. Biz diplomasi ile diyaloğa inanıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ile olası müzakere konusunda Pezeşkiyan, bundan sonra ABD ile yapılacak müzakerelerin kazan-kazan mantığına dayalı olması gerektiğinin altını çizdi.