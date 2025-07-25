İran ve UAEA yeni işbirliği çerçevesini görüşecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün IRNA haber ajansı ile yaptığı röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bekayi, İstanbul’daki İran-Avrupa görüşmelerine dair "Bu toplantı, Avrupalı tarafların İran’ın barışçıl nükleer programına yönelik hasmane ve yapıcı olmayan tavırlarını düzeltmeleri için bir fırsat’’ dedi.

Bekayi, sözlerine şöyle devam etti: "Bu üç ülke daha önceki saldırgan tutumlarıyla sadece müzakere sürecindeki güvenilirliklerini zedelemekle kalmadılar, aynı zamanda kendilerini ABD ve İsrail’in uluslararası hukuk dışı saldırılarına mazeret üreten aktörler haline getirdiler"

Avrupa ülkelerinin zaman zaman yeniden gündeme getirdiği “snapback” (otomatik yaptırımların geri getirilmesi) mekanizmasıyla tehditlerine karşı da açık bir uyarıda bulunan Bekayi, bu ülkelerin artık ne ahlaki ne de hukuki anlamda böyle bir hakka sahip olmadığını belirtti.

Sözcü Bekayi, "Bu ülkeler, hem 2231 sayılı BM kararına hem de nükleer anlaşmaya (JCPOA) defalarca aykırı davranmışlardır. Bu nedenle anlaşmadaki hiçbir mekanizmayı işletme hakları kalmamıştır" ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdür Yardımcısı'nın yakında İran’a bir ziyaret gerçekleştireceğini açıklayan Bekayi, bu ziyarette sadece yeni bir iş birliği protokolünün müzakere edileceğini, saldırılardan etkilenen nükleer tesislerin hiçbirinin denetime açılmayacağını vurguladı.

İsmail Bekayi, İran’ın hâlâ Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT) ve kapsamlı güvenlik denetim anlaşmasının tarafı olduğunu hatırlattı ancak mevcut koşullarda İran’ın AİEA ile iş birliğinin, sadece Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi onayıyla mümkün olacağını ifade etti.