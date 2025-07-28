İran'ın en büyük üçüncü ticaret ortağı Türkiye oldu

İran Ticaret Geliştirme Örgütü'nün son istatistiklerine göre, bahar sezonunda (21 Mart-21 Haziran tarihleri arasında) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin'den sonra Türkiye İran'ın üçüncü en büyük ticaret ortağı oldu.

İran takvimine göre bu yılın ilk çeyreğinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 milyar 229 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ülke, İran'ın toplam dış ticaretinin yüzde 11,9'unu oluşturmaktadır.

İhracatın büyük kısmını doğalgaz, metal ve polimer ürünleri oluştururken, ithalatın büyük kısmını altın, gıda ürünleri ve otomotiv sanayi ürünleri oluşturdu.

Türkiye’nin, Çin, Irak ve BAE'den sonra İran'ın dördüncü en büyük ihracat pazarı olduğu belirtildi.

İran'ın en büyük ticaret ortakları arasında Çin ilk sırada yer alır. Diğer önemli ticaret ortakları arasında BAE, Türkiye ve Irak gibi ülkeler bulunur.