Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin gündemli diplomasi trafiğini Mısır'da sürdürüyor.

Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde Kahire’yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye’ye ikili ziyarette bulunmuştu.

İki Bakan İstanbul’da 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

Bakan Fidan’ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin çok boyutlu işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi bekleniyor.

Gazze'deki son durum da ele alınacak

Fidan, Kahire'de yapacağı görüşmelerde Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için Mısır ile atılabilecek ortak adımları değerlendirecek.

Bakan Fidan, geçen hafta New York’ta düzenlenen ve Türkiye’nin de katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktılarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sorunları ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıları da ele alacak.

Kaynak: TRT Haber