Gazze'de şehit sayısı 61 bin 369'a çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’de İsrail ordusunun saldırıları sonucu şehit düşenlerin sayısının 61 bin 369’a ulaştığını açıkladı.

Ayrıca, savaşın başından bu yana yaralananların sayısının 152 bin 850 olduğu bildirildi. Son 24 saatte 39 şehidin cesedi hastaneye getirilirken, 491 kişi de yaralandı.

18 Mart 2025’ten itibaren devam eden yeni saldırı dalgasında ise 9 bin 862 kişi şehit oldu, 40 bin 809 kişi yaralandı.

Gazze’de binlerce kişi hâlâ kayıp ve enkaz altında bulunuyor. Yardım dağıtım merkezlerinde de son 24 saatte 21 kişi şehit oldu, 341’den fazla kişi yaralandı.

Açlık ve kötü beslenme nedeniyle son 24 saatte 11 ölüm kaydedildi; böylece açlık kurbanlarının sayısı 212’ye yükseldi, bunların 98’i çocuk.

