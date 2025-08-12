Siyonist liman kenti Eilat'a İHA saldırısı gerçekleştirildi

Siyonist rejim medyası, Yemenli grupların Eilat liman kentine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
İşgalci ordu, Yemen'den fırlatılan bir insansız hava aracının Eilat açıklarında engellendiğini ileri sürdü.
Siyonist Limanlar ve Denizcilik Otoritesi, Eilat limanındaki tüm operasyonların 20 Temmuz itibarıyla durdurulacağını bildirmişti.
Limanın faaliyetleri, Yemenli grupların Kasım 2023’te İsrail’e yönelik başlattığı deniz ablukasından bu yana neredeyse tamamen durmuş durumda.
Yemenlilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
yorumunuz