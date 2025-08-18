Trump baskıyı artırdı: NATO ve Kırım krizi gündemde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD başkanı Donald Trump'ın bugün gerçekleştireceği görüşme öncesi tansiyon zirveye çıktı. Trump Ukrayna'nın NATO ve Kırım isteğine kapıyı kapatırken, Zelenski de toprak konusunda taviz vermeyi reddetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bugün bir grup Avrupalı liderin de katılımıyla ABD başkanı Trump ile görüşecek.

Zelenski, Washington'a ulaşır ulaşmaz tüm tarafların savaşın hızlı bir şekilde sona ermesini istediğini söyleyerek kalıcı barış çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabında Trump'la görüşmek üzere Washington'a ulaştığını belirten Zelenski, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.

Zelenski, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. Ve barış kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır."

Ukrayna'ya 1994'te verilen güvenlik garantilerinin işe yaramadığını vurgulayan Zelenski "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi." ifadesini kullandı.

Avrupa yalnız bırakmadı

Avrupalı liderler Zelenski'yi Trump görüşmesinde yalnız bırakmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in görüşme için Washington’a gitmesi bekleniyor. Kritik zirvede ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yer alacak.

Trump baskıyı artırdı: NATO ve Kırıma veto

Batı medyasında yer alan haberlere göre Avrupalı liderler zirvede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineleyecek ve herhangi bir toprak takası planına karşı çıkacak, ayrıca anlaşma durumunda ABD'nin sunmaya istekli olduğu güvenlik garantileri konusunda daha fazla netlik talep edecekler.

Trump ise son açıklamasında bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Trump zirve öncesi Zelenski'ye baskıyı artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın isterse savaşı "hemen hemen" bitirebileceğini vurgulayan ABD başkanı, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına veya Rusya işgali altındaki Kırım'ı geri almasına izin verme olasılığını reddetti.

Trump, sosyal medya platformu Truth'tan yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı geri almasının söz konusu olmadığını belirtti.

Zelenski toprak vermeye niyetli değil

Zelenski ise Washington'a uçmadan önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği basın toplantısında toprak feda edemeyeceklerini vurguladı.

Zelenski, Putin'in "12 yıldır Donbas bölgesini ele geçiremediğini ve Ukrayna anayasasının toprak veya ticaret alanından vazgeçmeyi imkansız kıldığını" hatırlatarak taviz vermeyi reddetti.

Putin'in talep listesinin başındaki madde: DONBAS

Rusça konuşulan bölge, Putin'in savaşın "kök nedenleri" olarak adlandırdığı şeyin merkezinde yer alıyor ve burayı ele geçirmek, onun toprak ve siyasi talepler listesinin en başında yer alıyor.

Rubio: Her iki taraf da taviz vermeli

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir barış anlaşmasının sağlanabilmesi için hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti.

ABD'li bakan CBS News kanalına verdiği röportajda "Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir." değerlendirmesini yaptı.

Rubio, taraflar arasındaki güvenlik garantileri, toprak takası konuları ve diğer ana hususları görüşmeye devam ettiklerini aktararak, "Bir taraf istediği her şeyi elde ederse, buna teslimiyet denir. Biz bunu yapıyor değiliz, çünkü buradaki hiçbir taraf teslimiyetin eşiğinde hatta ona yakın bir durumda bile değil." yorumunu yaptı.

