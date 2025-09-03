İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade, bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra özellikle 12 günlük savaş sonrası bölgesel gelişmeleri de ele alarak, Siyonist rejimin bölge ülkeleri için oluşturduğu tehditleri açıkladı.

Hatipzade ayrıca, Tel Aviv ile Washington’un bölgede yürüttüğü ortak faaliyetlerin tehlikeli boyutlarına değinerek, direnişin desteklenmesi ve bölgeyi değiştirmeye yönelik yayılmacı planlara karşı koymanın gerekliliğini hatırlattı.

Bu görüşmede Irak Dışişleri Bakanı da ikili ilişkileri değerlendirerek, iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesine dikkat çekti; ayrıca Irak’ın bölgesel rolüne vurgu yaparak, bölgesel gelişmeler ve geleceğe dair perspektifleri ele aldı.

Öte yandan görüşmede, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin, Iraklı mevkidaşını İran’a davet ettiği bildirildi.