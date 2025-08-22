İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Alman ‘’Frankfurter Allgemeine’’ gazetesine verdiği özel röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

3 Avrupa ülkesinin (Fransa, İngiltere ve Almanya) tetik mekanizmasını (snapback) kullanma tehdidine tepki gösteren Hatipzade, ''Avrupalıların, 2015 tarihli nükleer anlaşmada yer alan bu maddeyi aktif hale getirme hakkı olmadığına inanıyoruz. Bu, Çin ve Rusya'nın resmi açıklamalarında da açıkça dile getirildi.’’ dedi.

Hatipzade, Avrupa ülkelerini nükleer anlaşmadaki "tetik mekanizmasını" aktive etmemeleri konusunda uyardı.

Avrupalı taraflara seslenen Hatipzade, şunları kaydetti:

''İran, Avrupalıları arabulucu olarak görüyordu. Ne yazık ki, bu rolü üstlenemeyeceklerini gösterdiler. İran'a baskı yapmak bir hatadır. Baskı aracıyla bizi sert kararlar almaya zorlamayın’’

Frankfurter Allgemeine muhabirinin ‘’Hangi kararlar?’’ şeklindeki sorusuna Hatipzade, herşeyin masada olduğunu söyledi.

Hatipzade, Siyonist İsrail'in İran'a dayattığı savaşın ardından Tahran’ın yeni nükleer müzakerelere olan güveninin çok azaldığını vurguladı.

Röportajın başka bir bölümünde Hatipzade, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması (NPT) kapsamında uranyum zenginleştirme hakkı olduğunu vurgulayarak, ABD'nin "sıfır zenginleştirme" konusunda ısrar etmesi halinde İran'ın güçlü bir direniş göstereceğini söyledi.

ABD ile olası müzakereye dair İranlı yetkili, ‘’Müzakerelere geri dönersek, elimiz tetikte olacak çünkü karşı tarafa güvenmiyoruz. Niyetlerinden şüphelenmek için yeterince nedenimiz var.’’ açıklamasını yaptı.

Alman Başbakanı Merz’in İsrail yanlısı tutumuna da tepki gösteren Hatipzade, bu tür açıklamaların Alman halkı adına yapılmadığına inandıklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Merz, İran'a hava saldırıları düzenleyen İsrail'e "Hepimiz adına kirli işleri yapıyor" diyerek teşekkür etmişti.

