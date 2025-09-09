Dışişleri Bakanı Erakçi Mısır’da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere bu sabah Kahire’ye gitti.

Mısır'a varışında, Kahire'deki İran çıkarları ofisi başkanı Mücteba Firdevsipur ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanan Erakçi, bu ziyaretinde Mısır Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşecek.

İran Dışişleri Bakanı, bu ziyaret kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile de bir araya gelerek istişarelerde bulunacak.