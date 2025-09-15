İran, UAEA'nın Genel Konferansında başkan yardımcısı seçildi

ABD ve İsrail’in itirazlarına rağmen İran, Genel Konferans tarafından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 69. Yıllık Konferansının başkan yardımcılarından biri olarak seçildi.

İran’ın adaylığı, Pazartesi günü Viyana’da başlayan konferansın ilk saatlerinde gündeme geldi. İsrail rejimi temsilcisi ve bazı diğer ülkeler, ABD’nin teşvikiyle bu adaylığa karşı çıktı.

İran’ın Ajans temsilcisi Rıza Necefi, yapılan eleştirilere yanıt vererek adaylığı savundu ve sonuçta İran ile Rusya, konferansın başkan yardımcıları olarak seçildi.