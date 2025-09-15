UAEA'nın Genel Konferansı Viyana’da başladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı^nın (UAEA) 69. Genel Konferansı, üye ülkelerin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla bugün Viyana’da başladı.

Cuma günü sona erecek olan bu toplantı, ajansın en önemli yıllık etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Konferansta büyükelçiler, temsilciler ve üye ülkelerin üst düzey yetkilileri, ajansın faaliyetleri ve bütçesiyle ilgili geniş bir yelpazede konuları ele alacak.

İran'ı temsilen, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bu konferansta yer alıyor.

İslami Viyana’ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, bu toplantının özellikle ülkenin nükleer sanayisiyle ilgili olarak, BM Şartı, ajansın düzenlemeleri ve tüzüğüne aykırı koşullar hakkında görüşlerin iletilmesi için bir fırsat olduğunu belirtti.