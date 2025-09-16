İran’dan UAEA konferansına sunduğu karar tasarısına dair açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Viyana’da düzenlenen UAEA Genel Konferansı’nda İran tarafından sunulan barışçıl nükleer tesislere saldırı yasağına dair karar tasarısına dikkat çekerek şunları yazdı:

“İran, Çin, Nikaragua, Rusya, Venezuela ve Belarus ile birlikte, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) bütünlüğünü savunmak amacıyla, UAEA’nın denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik saldırı veya saldırı tehdidinin yasaklanmasına ilişkin karar tasarısını Ajans Genel Konferansı’na sunmuştur.

Taslakta açıkça belirtildiği üzere, tüm ülkeler ‘barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden yararlanma konusunda devredilemez bir hakka’ sahiptir ve ‘her türlü saldırı veya saldırı tehdidine karşı etkili güvencelerden yararlanmayı hak eder.’

Ayrıca metinde, tüm ülkelerin diğer ülkelerin barışçıl nükleer tesislerine saldırıdan veya saldırı tehdidinde bulunmaktan kaçınmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Bu ilkeler mutlaka saygı görmelidir; artık uluslararası toplumun, hukuksuzluğu meşrulaştırma çabalarının olağan hale gelmesini önlemek için kararlı bir şekilde harekete geçme zamanı gelmiştir.”