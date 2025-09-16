  1. İran
16 Eyl 2025 09:26

İran’dan UAEA konferansına sunduğu karar tasarısına dair açıklama

İran’dan UAEA konferansına sunduğu karar tasarısına dair açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Viyana’da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Konferansı’na İran tarafından sunulan barışçıl nükleer tesislere saldırı yasağına ilişkin karar tasarısı hakkında açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Viyana’da düzenlenen UAEA Genel Konferansı’nda İran tarafından sunulan barışçıl nükleer tesislere saldırı yasağına dair karar tasarısına dikkat çekerek şunları yazdı:

“İran, Çin, Nikaragua, Rusya, Venezuela ve Belarus ile birlikte, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) bütünlüğünü savunmak amacıyla, UAEA’nın denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik saldırı veya saldırı tehdidinin yasaklanmasına ilişkin karar tasarısını Ajans Genel Konferansı’na sunmuştur.

Taslakta açıkça belirtildiği üzere, tüm ülkeler ‘barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden yararlanma konusunda devredilemez bir hakka’ sahiptir ve ‘her türlü saldırı veya saldırı tehdidine karşı etkili güvencelerden yararlanmayı hak eder.’

Ayrıca metinde, tüm ülkelerin diğer ülkelerin barışçıl nükleer tesislerine saldırıdan veya saldırı tehdidinde bulunmaktan kaçınmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Bu ilkeler mutlaka saygı görmelidir; artık uluslararası toplumun, hukuksuzluğu meşrulaştırma çabalarının olağan hale gelmesini önlemek için kararlı bir şekilde harekete geçme zamanı gelmiştir.”

News ID 1930370

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler