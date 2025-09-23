Gazze'de şehit sayısı 65 bin 382'ye yükseldi

Gazze'deki sağlık kaynakları, siyonist rejimin aralıksız süren saldırıları sonucu şehit sayısının 65 bin 382'ye, yaralı sayısının ise 166 bin 985'e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saat içinde 38 şehit ve 190 yaralının Gazze'deki hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, birçok şehit ve yaralının hâlâ enkaz altında ya da sokaklarda olduğunu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yoğun saldırılar nedeniyle bölgelere ulaşmakta zorlandığını vurguladı.

Ayrıca, yardım dağıtımı sırasında hedef alınan Filistinlilerden 3 kişinin daha şehit olduğu, 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Böylece ekmek ve yardım kuyruğunda şehit olanların sayısı 2 bin 526'ya, yaralananların sayısı ise 18 bin 511'e yükseldi.

