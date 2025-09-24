Devrimi Lideri’nin Danışmanı: Tetik mekanizması Batı'nın çaresizliğini gösteriyor

İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, Avrupa'nın İran'a karşı "tetik mekanizması"nı aktive etme kararını şiddetle kınadı ve ABD Başkanı'nın davranışını Hitler ile karşılaştırdı. Ayrıca, Siyonist rejimin Katar'a yönelik saldırısını ve Filistinlilere karşı işlediği suçları sert bir dille eleştirdi.

El Mayadeen kanalı Ali Ekber Velayeti ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Velayeti, Avrupa'nın İran'a karşı "tetik mekanizması"nı aktive etmesi hakkında sorulan soruya verdiği cevapta şöyle dedi:

"İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İran’a karşı tek taraflı yaptırımları yeniden yürürlüğe koymak için tetik mekanizmasını aktive etme girişimi, Batı ve Amerika’nın İran halkına karşı tarihi düşmanlığının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Bu düşmanca hareket, Batı'nın sömürgeci ve hegemonik politikalarından kaynaklanmakta olup, sadece 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlali değil, aynı zamanda İran’ın bilimsel ve savunma alanlarındaki ilerlemesini engellemeye yönelik umutsuz bir çabadır."

İran komplolara milli güç ve onurla yanıt verecek

Velayeti sözlerine şöyle devam etti:

"İslam Cumhuriyeti her zaman barışçıl diplomasiyi savunmuştur, ancak bu komplolara karşı milli güç ve onurla karşılık verecektir. Avrupa’nın bu hareketi, Washington’un dikte ettiği bir karar olup, İran’ın nükleer, füze ve bölgesel alandaki ilerlemeleri karşısındaki çaresizliği göstermektedir. Bu nedenle bu adımlar, Avrupa’nın uluslararası arenada daha da izole olmasından başka bir sonuç doğurmayacak ve İslam İran, inanç, bilim ve büyük milletinin dayanışmasına dayanarak ilerleme yolunda hızla devam edecektir. Daha önce belirttiğim gibi, BM bugün Milletler Cemiyeti’nin izinden gidiyor ve tarihe karışıyor; aldığı kararların dünyada pratik bir etkisi yoktur. Tetik mekanizması başından itibaren yanlış temellere dayanıyordu ve bugün İran’a karşı hiçbir pratik etkisi olmayacak, sadece İslam Cumhuriyeti’ne karşı düşmanca bir propaganda aracı olarak kullanılacaktır."

Trump’ın yolu sonu iyi olmayacak

Velayeti, Trump’ın politikalarını değerlendirirken "Trump’ın davranışları bize, II. Dünya Savaşı’nın başlarında Almanya Nazi lideri Hitler’in davranışlarını hatırlatıyor. Eylül 1939’da Hitler Batı dünyasını korkuttu ve İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkeler ona boyun eğdi. Bugün tarih tekrar ediyor ve Trump geçmişten ders almadan aynı yolu izliyor. Bu yolun sonunda ne kendisi ne de destekçileri için iyi bir sonuç yoktur." dedi.

ABD yönetimi hiçbir prensibi umursamıyor

Velayeti devamla "Bugün ABD yönetimi hiçbir prensibe uymuyor; sabah söylediklerinin aksini akşam uyguluyor. Örneğin Katar meselesinde ABD önce Siyonist rejimin hareketini kısmen destekledi ancak amaçlarına ulaşamayınca (Hamas liderlerini temizlemek) pozisyonunu değiştirip bu hareketi onaylamadığını açıkladı." diye kaydetti.

İran, İslam ülkelerine yardım etmeye hazırdır

Velayeti "İngiltere’nin rolü hakkında bazı raporlar, Londra’nın Siyonist savaş uçaklarına yakıt ikmali için bir tanker gönderdiğini, ancak kamuoyunu yanıltmak için bunun Katar ile yapılan tatbikat kapsamında olduğunu iddia ettiğini söylüyor. Bu deliller Batılıların Müslümanlara karşı her türlü suçu işlemekte sakınca görmediğini gösteriyor. Umudumuz, İslam ve Arap dünyasının bu acı tecrübelerden ve direnişin kazanımlarından ders çıkarıp bu şeytanlara bir daha aldanmamasıdır. İran İslam Cumhuriyeti, ülkelerin varlıkları ve çıkarlarını korumaları için her türlü yardıma samimiyetle hazırdır." açıklamasını yaptı.

Sadece sözlü kınama yeterli değildir

Gazze’deki Siyonist rejim suçlarıyla mücadele için neler yapılması gerektiği sorulduğunda Velayeti "Siyonist rejim Batılıların desteğiyle çocukların diri diri gömülmesi, hamile kadınların hedef alınması, Filistinli elitlerin suikastı ve hayati altyapının tahrip edilmesi gibi korkunç suçlar işliyor. Bu suçlar insanlık suçu olup kültürel, coğrafi ve demografik yok etme çabasıdır. Bizim görevimiz sadece sözlü kınama ile yetinmemek, acil ve somut adımlar atmaktır. Bunlar arasında uluslararası baskı ile Gazze’deki insani koridorların açılması ve ablukanın kırılması, böylece halkın temel ihtiyaçlarına ulaşması, ayrıca savaş suçlularının yargılanması için uluslararası özel mahkemelerin kurulması yer alır. Siyonist rejime karşı kapsamlı ekonomik, siyasi ve askeri yaptırımlar uygulanmalı, medya tarafsız ve sansürsüz olarak Gazze’deki trajedileri göstermeye zorlanmalıdır." şeklinde yanıtladı.