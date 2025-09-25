Pezşekiyan: İran nükleer silah peşinde değil, şeffaflığa hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezşekiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gittiği New York’ta İsviçre Cumhurbaşkanı Karin Keller-Sutter ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel krizler, İran'ın nükleer programı ve ikili ilişkiler ele alındı.

Pezşekiyan, İsviçre'nin uzun süredir sürdürdüğü insani yardım çabalarına dikkat çekerek, Gazze'de yaşanan insani felakete vurgu yaptı. “Gazze’de çocuklar ve kadınlar ilaç ve gıda eksikliği yüzünden hayatlarını kaybediyor. İsviçre, İsrail rejiminin işlediği suçların durdurulması yönünde etkili bir rol oynayabilir,” dedi.

“Nükleer Silah Haramdır”

Cumhurbaşkanı Pezşekiyan, İran’ın nükleer silah üretme gibi bir niyetinin olmadığını yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“İran İslam Cumhuriyeti, Devrim Lideri’nin fetvasına dayanarak nükleer silah üretimini haram saymaktadır. Uluslararası hukuk çerçevesinde bu konunun denetlenmesine hazırız. Diplomasiyi tercih ediyoruz, ancak eğer ‘snapback’ (otomatik yaptırım mekanizması) yeniden devreye girerse, müzakerelerin anlamı kalmaz.”

İkili İlişkilerde Yeni Dönem

İran’ın İsviçre ile ilişkileri geliştirmeye açık olduğunu belirten Pezşekiyan, ekonomik ve diplomatik alanlarda işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

İsviçre’den Destek Mesajı

İsviçre Cumhurbaşkanı Karin Keller-Sutter ise Pezşekiyan’ın yapıcı tutumuna teşekkür ederek, “İsviçre ile İran, dünya barışının sağlanması yönünde ortak hedeflere sahip. İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapıcı etkileşimlerini memnuniyetle karşılıyoruz,” dedi.

Keller-Sutter ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadıklarını ve İsviçre’nin İran ve Katar’a karşı da yürütülen saldırıları kabul etmediğini belirtti. İsviçre’nin bir an önce ateşkes sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.