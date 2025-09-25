İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden Witkoff’un açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff ’un açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Bekayi şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin diplomasiye olan bağlılığı iddiası, aldatmaca ve açık çelişkiden başka bir şey değildir; çünkü aynı anda diplomatik görüşmeler yapılırken bir ülkeyi bombalamak ve diplomasi diye konuşmak mümkün değildir.

Haksız yere başkasını suçladığında, aslında üç parmağın kendine döndüğünü unutma. İran’a yöneltilen asılsız suçlamalar, ABD’nin Filistinlilere karşı devam eden soykırımda, İsrail rejiminin organize teröründe ve çeşitli ülkelere yönelik sürekli saldırılarında doğrudan işbirliği ve ortaklığını asla gizleyemez.

İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırıyı övmenin ne kadar gerekçelendirilirse gerekçelendirilsin, bu küstah ve nefret uyandıran bir durumdur ve ABD hükümetinin bu suç ve saldırganlık eyleminden uluslararası sorumluluğunu ağırlaştırır; ayrıca o ülkenin yöneticilerinin İran halkına karşı duyduğu derin nefret ve düşmanlığı daha da açığa çıkarır.

ABD’nin diplomasiyi desteklediği iddiası sadece aldatmaca ve açık bir çelişkidir. Diplomasinin sürdüğü süreçte bir ülkeyi bombalamak ve sonra diplomasi demek mümkün değildir."