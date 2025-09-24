ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları "diplomasiye ihanet"tir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap etti.

Pezeşkiyan, İran'a dayatılan 12 Günlük Savaş'a değinerek, ''Geçtiğimiz Haziran ayında ülkem uluslararası hukukun en temel ilkelerinin vahşice çiğnendiği açık bir saldırıya maruz kaldı. Siyonist rejim ve Amerika, İran şehirlerine, konutlara ve altyapılarına düzenlediği hava saldırıları -üstelik diplomatik müzakerelerin sürdüğü bir dönemde- diplomasi sürecine büyük bir ihanetti ve aynı zamanda istikrar ve barışı tesis etme çabaları baltaladı. Bu çirkin saldırıda birçok İran vatandaşı, komutan, çocuk, kadın, bilim insanı şehit düştü ve uluslararası güvene ve bölgede barış umutlarına ağır bir darbe vurdu'' dedi.

BM Genel Kurulu’na hitap eden Pezeşkiyan, şöyle devam etti:

Dünya son iki yılda; Gazze'deki soykırımı izledi, Lübnan'da evlerin yıkılmasını ve egemenlik ve toprak bütünlüğünün defalarca ihlal edilmesini izledi, Suriye altyapısının yıkılmasını izledi, Yemen halkına yönelik saldırıyı izledi, Annelerinin kucağındaki masum çocukların aç bırakıldığını izledi. Ülkelerin egemenliğine sinsice yapılan saldırıları, hükümetlerin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesini ve ulus liderlerinin açıkça hedef alınmasını izledi.

Tüm bunlar dünyanın en güçlü ordunun tam desteğiyle ve (İsrail rejiminin) meşru müdafaa iddiasıyla gerçekleşti!

Bu tehlikeli ihlallerine karşı koymazsak, bu tür yeni adetler dünyayı kasıp kavuracak. Uluslararası güvenlik anlaşması ve denetim altındaki nükleer tesislere saldırılar, BM üye devletlerinin liderlerine ve yetkililerine yönelik açık suikast girişimleri, gazetecilerin ve medya çalışanlarının sistematik olarak hedef alınması ve sırf bilgi ve uzmanlıkları nedeniyle ‘askeri hedef’ haline gelen kişilerin katledilmesini kendiniz için ister misiniz?

Bu suçları işleyenler bilsinler ki, dünyanın en eski medeniyeti olan İran, tarih boyunca fırtınalara karşı her zaman dimdik durmuştur. İran milleti büyük iradesiyle, saldırganlara boyun eğmeyeceğini defalarca kanıtlamıştır; Bugün de ulusal birliğin gücüne dayanarak saldırganlara karşı dimdik durmaktadır.''

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Siyonist rejim başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili iddialarına tepki göstererek, ''Bu plan bölgedeki birçok bölgeyi kapsıyor ve Siyonist rejimin gerçek emellerini ve niyetlerini gösteriyor. Dünyada hiç kimse bu rejimin saldırgan niyetlerinden güvende değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, Siyonist İsrail'in yalan söyleyerek bölgenin huzurunu kaçırdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Biz dostluk istiyoruz, birbirimize karşı operasyonlar yürütmek değil. Doğru bir gelecek inşa etmek istiyoruz. İran halkı olarak işgalcilere karşı kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Çifte standartlara karşı koyuyoruz. Siyonist rejim ise soykırım yapmaya devam ediyor. İsrail gibi bölgenin huzurunu bozanlara yaptırım uygulanmalı." ifadesini kullandı.

İran’ın vizyonunu anlatan Pezeşkiyan, “Gerçek barış, zorbalık ve işgal üzerine değil; ortak güvenlik, adalet, kalkınma ve insan onuruna saygı üzerine kurulabilir” dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurmasını eleştiren Pezeşkiyan, 3 Avrupa ülkesini yetkilerini kötüye kullanmakla ve "ABD'nin emriyle" ve "baskı ve zorbalıkla" BM yaptırımlarını yeniden uygulamaya çalışmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yasal yükümlülüklerini ihlal eden bu ülkelerin iyi niyetten vazgeçtiklerini söyledi.

İran barış ve istikrarı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Pezeşkiyan, ''Bölgenin ve dünyanın geleceğinin işbirliği, güven ve ortak kalkınmaya dayalı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyor. Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarının Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir anlaşmaya yol açmasını umuyoruz'' diye konuştu.

Suudi Arabistan-Pakistan savunma anlaşmasını kapsamlı bir bölgesel güvenlik sisteminin başlangıcı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, Siyonist İsrail'in Katar saldırısını da sert bir dille kınadı.