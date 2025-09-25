İran Hormoz sitesinde, 5 bin megavatlık nükleer elektrik üretilecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan “İran Hormoz” nükleer enerji santralinde 5 bin megavatlık elektrik üretimi için tasarım ve donanım çalışmalarının yakında başlayacağını açıkladı. Bu proje, İran’ın kapsamlı nükleer enerji strateji belgesinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

İslami, Rusya ziyareti sırasında devlet şirketi Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachov ile bir araya gelerek küçük ölçekli nükleer santrallerin (SMR) inşası konusunda iki mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

İslami, “İki ülke arasındaki mevcut işbirliklerini gözden geçirme ve stratejik işbirliklerini güçlendirme fırsatı yakaladık. Nükleer santral inşası alanında Rusya ile iyi ilişkilerimiz var ve bu süreci hızlandırmak istiyoruz” dedi.

Küçük ölçekli nükleer santrallerin dünya genelinde hızla önem kazandığını vurgulayan İslami, İran’ın da bu alanda kapsamlı araştırmalar ve tasarımlar yaptığını, endüstriyel kapasiteye sahip olduğunu belirtti. “Rosatom ile imzaladığımız mutabakat zaptı, kısa sürede resmi bir sözleşmeye dönüşecek ve proje hızla tasarım ile donanım aşamasına geçecek” dedi.

İslami, “Bu proje, 5 bin megavatlık nükleer elektrik üretim kapasitesiyle ülkemiz için altın bir fırsat olacak. Küçük ölçekli santraller ve 1200 megavat kapasiteli yeni nesil büyük ölçekli santrallerle İran’ın nükleer enerji alanındaki gelişimi önemli bir ivme kazanacak” ifadelerini kullandı.