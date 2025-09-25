İran-Fransa dışişleri bakanları nükleer müzakereleri ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yıllık toplantısı vesilesiyle düzenlenen görüşmeler kapsamında, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleşen önceki görüşmenin ardından yapılan bu toplantıda, İran’ın nükleer programı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kaldırılan kararlarının haksız yere yeniden uygulanmasını önlemeye yönelik diplomatik girişimler ele alındı.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarın sağlanması adına iş birliğinin artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

